Нью-Йорк, США, 9 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Жертвами шантажа американского рэп-исполнителя Шона Комбса (известен под творческим псевдонимом P. Diddy), которого арестовали по обвинению в рэкете, сексуальном насилии и торговле людьми, могут быть тысячи человек, заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова в авторской программе на радио Sputnik.

Ian West/Globallookpress

По словам Захаровой, знаменитости, которые участвовали в организованных музыкантом вечеринках, становились жертвами шантажа — он записывал компрометирующие видео и затем угрожал их обнародовать. Одной из целей сбора компромата стало продвижение американскими политиками проамериканской повестки через популярных артистов, музыкантов и других деятелей шоу-бизнеса.

«Речь идет о тысячах людей, которые находятся на крючке этой разветвленной, организованной преступной группировки»,— сказала дипломат.

По мнению представителя МИД РФ, такое количество жертв сбора компромата собралось за два десятилетия усилиями преступной группировки, которую организовал музыкант. Материалами, собранными рэпером, могут воспользоваться американские политики для продвижения своей точки зрения относительно Украины, Белоруссии и Венесуэлы, считает Захарова.

Рэпер Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке в зале суда 17 сентября, сообщало ИА Регнум. Его обвиняют в рэкете, сексуальном насилии и торговле людьми. Не менее 120 человек заявили, что обратятся с исками в суд в отношении музыканта и продюсера. Некоторые из них были несовершеннолетними на момент совершения преступлений.

Шон Комбс начал музыкальную карьеру в 1990-е годы. В 1997 году вышел его первый альбом No Way Out, который принес ему известность и премию Grammy. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышает 1 млрд долларов.