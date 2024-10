Штат Нью-Йорк, США, 29 октября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего подростка. Истцы заявили, что все произошло в начале нулевых. Об этом 29 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

Imagespace/Global Look Press

По словам одного из мужчин, в 2005 году, когда ему было 10 лет, он подвергся сексуальному насилию, во время музыкального прослушивания, организованного в одном из нью-йоркских отелей. Как он заявил, ему подсыпали наркотик в газировку, после чего Комбс изнасиловал его и пригрозил расправиться с его родителями, если он пожалуется им.

Второй истец сообщил, что в 2008 году, когда ему было 17 лет, P. Diddy принудил его к сексу с ним и его охранником во время трёхдневного прослушивания для своего авторского телешоу «Создание группы». После того, как молодой человек потребовал более выгодных условий для участия в шоу, пригрозив рассказать о случившемся, его исключили из конкурса. Как заявил истец, Комбс семь лет мешал его карьере.

Как 17 сентября сообщало ИА Регнум, Шона Комбса заключили под стражу в зале суда в Нью-Йорке. Он обвиняется в рэкете, сексуальном насилии и торговле людьми. Не менее 120 человек заявили, что намерены пожаловаться на рэпера в суд. Отмечается, что многие на момент совершения преступлений над ними были несовершеннолетними, а в США жертвы изнасилования могут обращаться в суд даже по истечению срока давности.

Экс-солиста поп-группы One Direction Лиама Пейна, погибшего в Буэнос-Айресе, могли убить по заказу P. Diddy, так как Пейн намеревался в скором времени дать интервью, разоблачающее голливудских педофилов и раскрыть имена тех, кто помогал Комбсу организовывать его скандальные вечеринки, участников которых заставляли употреблять наркотики и подвергали насилию. Также поклонники музыканта обратили внимание на тот факт, что в его крови был обнаружен наркотик, который якобы часто употреблял P. Diddy.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что жертвами P. Diddy могут быть тысячи человек, так как рэпер записывал участников своих вечеринок на камеру и угрожал обнародовать компромат. По её мнению, материалами, собранными Комбсом, могут воспользоваться американские политики для продвижения своей повестки в мире через звезд шоу-бизнеса.

Шон Комбс начал музыкальную карьеру в 1990-е годы. В 1997 году вышел его первый альбом No Way Out, который принес ему известность и премию Grammy. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышает 1 млрд долларов.