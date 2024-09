Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестован в суде Нью-Йорка после предъявления ему присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. Об этом 16 сентября сообщило издание The New York Times.

IMAGO/Henry McGee/Global Look Press

Музыканта с 2023 года несколько раз обвиняли в насилии и шантаже. Широко известным и резонансным стало дело, где инициатором выступила бывшая возлюбленная репера Кассандра Вентура. Однако позднее она отозвала иск и дело в суд передано не было.

Уточняется, что репера арестовали в его гостиничном номере, на день раньше, чем было запланировано. Адвокат рэпера Марк Аньифило настаивает на невиновности своего клиента.

Комбс начал свою музыкальную карьеру в 90-х годах, в 1997 году вышел его первый альбом No Way Out, подаривший ему известность и принесший первую премию в области музыки Grammy. Его состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет около $1 млрд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что задержанного за драку в Париже американского репера Трэвиса Скотта выпустили 10 августа из-под стражи. Отмечалось, что после задержания музыканта его представитель в США заявил о начале юридических споров с парижскими властями, чтобы как можно скорей разрешить ситуацию.

Скотта задержали ранним утром 9 августа за драку с собственным телохранителем. Репер был под воздействием алкоголя. Издание не назвало причину конфликта.