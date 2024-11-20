Великий Новгород, 20 ноября, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Несколько вражеских беспилотников уничтожили подразделения противовоздушной обороны ночью 20 ноября в небе над Новгородской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Никитин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Глава области не назвал точное число сбитых дронов ВСУ. Он уточнил, что на месте работают правоохранительные и силовые структуры.

Никитин добавил, что в результате инцидентов никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, 20 ноября информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

В период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника, информировали в Минобороны РФ. Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — сбили 32 вражеских дрона. Ещё пять беспилотников ВСУ уничтожили над Смоленской областью. Два БПЛА обезвредили над территорией Московской области. Также подразделения ПВО подавили по одному дрону в Курской, Орловской и Ростовской областях.