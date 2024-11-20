Смоленск, 20 ноября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. В небе над Смоленской областью ВКС России уничтожили ночью 20 ноября пять украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Глава области добавил, что, по предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал, разрушений нет.

Анохин в очередной раз обратил внимание населения на необходимость информировать экстренные службы при обнаружении обломков беспилотников и рекомендовал не приближаться к ним.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, 20 ноября информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

В период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника, информировали в Минобороны РФ. Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — сбили 32 вражеских дрона. Ещё пять беспилотников ВСУ уничтожили над Смоленской областью. Два БПЛА обезвредили над территорией Московской области. Также подразделения ПВО подавили по одному дрону в Курской, Орловской и Ростовской областях.