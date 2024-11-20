Белгород, 20 ноября, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Украинские беспилотники нанесли удар 19 ноября по территориям производств майонеза и молочной продукции в Белгородской и Воронежской областях.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

Под удар вражеских БПЛА попала территория, прилегающая к заводу ООО «Виола», который занимается производством молочной продукции в Белгородской области. По предварительной оценке, здание завода получило незначительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе молокозавода.

Сотрудники молокозавода не пострадали. Весь персонал был эвакуирован. На месте происшествия находятся представители руководства предприятия и работают спецслужбы.

«Производство временно остановлено и будет возобновлено после того, как будет подтверждено, что нет никакой опасности для жизни и здоровья сотрудников», — добавили в компании.

Также под атаку ВСУ попали две промышленные площадки в Воронежской области, одна из них — масложиркомбинат «Эфко». В компании заверили, что жертв нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 ноября более пяти беспилотников ВСУ атаковали предприятие по выпуску гражданской продукции в Воронежской области. По данным руководства региона, на предприятии начался пожар, сотрудников эвакуировали. Возгорание ликвидировали. Опасность атаки беспилотников сохраняется, предупредил губернатор Александр Гусев.

В Белгородской области над Алексеевским округом средствами ПВО вечером 19 ноября были сбиты несколько украинских беспилотников. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. В Алексеевке упавшие обломки сбитых дронов повредили производственные помещения на одном из городских предприятий.

Кроме того, по словам Гладкова, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света.