Брянск, 20 ноября, 2024, 00:24 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью в ночь на 20 ноября подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены ещё 14 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что были сбиты дроны самолётного типа. Информации о повреждённых объектах и пострадавших нет.

Богомаз заверил, что силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность региона.

До полуночи 19 ноября в небе над Брянской областью были сбиты 22 беспилотника ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской, Калужской и Ростовской областями вечером 19 ноября подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотника.

В Белгородской области над Алексеевским округом средствами ПВО вечером 19 ноября были сбиты несколько украинских беспилотников. Упавшие обломки сбитых дронов повредили производственные помещения на одном из городских предприятий.