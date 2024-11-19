Сбитые беспилотники ВСУ повредили инфраструктуру в Белгородской области
Гладков: сбитые беспилотники ВСУ повредили инфраструктуру в Белгородской области
Алексеевка, Белгородская область, 19 ноября, 2024, 22:19 — ИА Регнум. В Белгородской области над Алексеевским округом средствами ПВО вечером 19 ноября были сбиты несколько украинских беспилотников. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет. При этом в Алексеевке упавшие обломки сбитых дронов повредили производственные помещения на одном из городских предприятий.
Кроме того, по словам Гладкова, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света.
Оперативные и аварийные службы работают на месте, заверил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 ноября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Всего были уничтожены 12 беспилотников ВСУ.
Ночью 18 ноября российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над пятью регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской областью удалось нейтрализовать шесть БПЛА, в Московской — два, а также по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.