Алексеевка, Белгородская область, 19 ноября, 2024, 22:19 — ИА Регнум. В Белгородской области над Алексеевским округом средствами ПВО вечером 19 ноября были сбиты несколько украинских беспилотников. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, пострадавших нет. При этом в Алексеевке упавшие обломки сбитых дронов повредили производственные помещения на одном из городских предприятий.

Кроме того, по словам Гладкова, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света.

Оперативные и аварийные службы работают на месте, заверил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 ноября военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Всего были уничтожены 12 беспилотников ВСУ.

Ночью 18 ноября российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над пятью регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской областью удалось нейтрализовать шесть БПЛА, в Московской — два, а также по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.