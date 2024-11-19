Брянск, 19 ноября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Украинские военные продолжают атаку беспилотниками Брянской области. С вечера 19 ноября силами ПВО было уничтожено 17 вражеских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«Ещё пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО», — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщал об уничтожении 12 БПЛА над Брянской областью.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской, Калужской и Ростовской областями вечером 19 ноября подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные поражают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране.