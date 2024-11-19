Киев, 19 ноября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 ноября подтвердил, что Украине «разрешили» наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Global Look Press/Dirk Waem/Keystone Press Agency

Кто именно на Западе предоставил это «разрешение», Зеленский не уточнил, но отметил, что Киев намерен использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он также заявил, что Киев ждёт новых поставок соответствующих видов оружия.

При этом Зеленский отказался подтвердить, что удар по Брянской области в ночь на 19 ноября был нанесён ракетами ATACMS.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября The New York Times сообщила, что уходящий президент США Джозеф Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

13 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, поскольку полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны сообщала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена. Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.