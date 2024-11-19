Варшава, 19 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Крупнейшие страны Евросоюза готовы взять на себя всю тяжесть военной и финансовой поддержки киевского режима, если с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа помощь со стороны Штатов будет ограничена. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Global Look Press/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews

«Вместе с будущим верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас мы размышляли о возможностях увеличения нашей поддержки для Украины. С признанием отмечаю готовность крупнейших государств ЕС принять на себя тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного ограничения вовлечённости США», — сказал он

Сикорский сделал это заявление после встречи на уровне глав МИД в Варшаве со своими коллегами из европейских стран в формате «Веймарский треугольник плюс» (Польша, Франция, ФРГ, Италия, Испания, Великобритания). Министры обсудили варианты усиления поддержки Киева на фоне возможного изменения политики Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, победа Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины, сообщил 6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков. Американские СМИ также предположили, что Трамп переложит на ЕС расходы на военную поддержку киевского режима.

В августе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия уже является самым сильным сторонником Украины в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки. Глава немецкого правительства отметил, что ФРГ и другие страны «Группы семи» (G7) ранее решили предоставить Киеву кредит в размере 50 млрд евро.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.