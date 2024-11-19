Киев, 19 ноября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Украинские военные якобы впервые использовали американские ракеты ATACMS для удара по российской территории за пределами зоны конфликта, утверждает источник издания «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) «успешно поразили» цель в Брянской области в окрестностях Карачева. Этот город расположен примерно в 40 километрах к юго-востоку от Брянска.

«Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ», — сказал собеседник издания.

Украинский журналист Юрий Бутусов написал в Telegram-канале, что в ночь на 19 ноября ракетами ATACMS был поражён склад боеприпасов в Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные внимательно следят за ситуацией с возможными ударами американскими ракетами ATACMS по российской территории. Накануне он отметил, что США запустят новый виток напряжённости, если в самом деле разрешат Украине применять ATACMS.

17 ноября американская газета The New York Times сообщила, ссылаясь на источники, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной ракет ATACMS для ударов по России. Отмечалось, что это решение связано с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области и необходимостью «усиления обороны украинских военных». Эксперты обратили внимание, что сам Байден не подтвердил решение об ударах.

По информации телеканала CNN, речь идёт о применении ракет ATACMS преимущественно для ударов по объектам в Курской области.

Ответ России в случае применения дальнобойных ракет будет адекватным и ощутимым, подчеркнула 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, поскольку полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса. Он подчёркивал, что Минобороны РФ изучает различные варианты возможных ответов на подобные атаки.