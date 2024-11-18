Москва, 18 ноября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Ответ России в случае использования киевским режимом дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым, заявила 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Использование Киевом дальнобойных ракет будет означать прямое участие в конфликте США и их сателлитов и изменит саму суть конфликта, подчеркнула Захарова, передаёт пресс-служба МИД.

«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — заявила официальный представитель министерства.

Пока неизвестно, опираются ли вбросы западных СМИ на официальные источники, но ясно, что на фоне поражений Киева его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь нанести Москве «стратегическое поражение», сказала также Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что уходящий президент США Джозеф Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Ситуация пока остаётся в подвешенном состоянии, официального подтверждения решения Байдена нет, западные официальные лица держат паузу, очевидно, для того, чтобы посмотреть на реакцию Москвы и принять решение, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.