Москва, 18 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Американские СМИ и ряд политиков в Германии сообщили о том, что киевскому режиму разрешили наносить удары вглубь российской территории американскими ракетами дальнего действия, но при этом не последовало никаких подтверждений от американского президента Джо Байдена, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с ИА Регнум.

ИА Регнум

Издание The New York Times 17 ноября, ссылаясь на источники, заявило, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории.

«А Джо Байден ничего не сказал. Он улыбнулся своей космической улыбкой и ушёл. Так же, как не подтвердили это во Франции и Великобритании. Об этом заявил New York Times. Это, как говорится, немножко разные вещи. Это всё-таки требует подтверждения, так как момент очень серьёзный», — подчеркнул военный эксперт.

Несмотря на такую неопределённость, Дандыкин предположил, что удары могут быть нанесены по территории Курской области, так как вторжение ВСУ в этом регионе захлебнулось окончательно, крах ВСУ уже близко. Специалист уточнил, что с учётом наступления зимы и холодов украинцам будет негде прятаться, кроме как в подвалах, но и это их не спасёт.

«Какое-то количество ракет, хотя бы старых, которые бьют на три сотни километров, за время, пока киевский режим ими не стрелял, сумели собрать. Но дело в том, что большое количество установок, откуда они бьют в том числе снарядами HIMARS, в первые недели курского вторжения были уничтожены. А они очень редкие и дорогостоящие»,— заявил эксперт.

По мнению Дандыкина, вероятность ударов киевского режима по другим регионам России оценить сложно, так как пока не известно, были ли поставлены ещё какие-то дальнобойные ракеты Украине, но уже точно можно сказать, что Киев будет первым, кто попадёт под ответный удар в случае применения ракет вглубь российской территории.

«Наш президент сказал конкретно, что в таком случае конфликт выходит на новый уровень. Первые, кто попадёт под раздачу, это Украина и киевский режим. Удары будут наноситься уже не только по энергетической инфраструктуре, а конкретно по тем ребятам, которые сидят там и что-то замышляют», — подытожил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, директор по коммуникациям команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг отказался давать комментарий журналистам по поводу публикаций в СМИ о том, что Байден разрешил Киеву бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

При этом представители команды Трампа допустили, что избранный президент США способен пересмотреть подобное решение Байдена. Источник из его окружения уточнил, что, скорее всего, будут пересматриваться практически все решения действующего главы Белого дома.

Позже Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США, оскорбил политиков Великобритании, Франции и Штатов, разрешивших Украине наносить удары вглубь территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными данные о возможном разрешении на использование дальнобойных ракет. По его словам, если решение действительно принято, то оно безрассудное, опасное, направленное на качественное повышение уровня вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт.