Москва, 19 ноября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Российское военное руководство внимательно следит за ситуацией с возможными ударами американскими ракетами ATACMS по территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 ноября журналистам.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Наши военные и соответствующие службы, естественно, отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией и в связи с прозвучавшими заявлениями», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Песков заявил, что США запустят новый виток напряжённости, если в самом деле разрешат Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории.

17 ноября американская газета The New York Times сообщила, ссылаясь на источники, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной ракет ATACMS для ударов по России. Отмечалось, что это решение связано с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области и необходимостью «усиления обороны украинских военных». Эксперты обратили внимание, что сам Байден не подтвердил решение об ударах.

По информации телеканала CNN, речь идёт о применении ракет ATACMS преимущественно для ударов по объектам в Курской области.

Ответ России в случае применения дальнобойных ракет будет адекватным и ощутимым, подчеркнула 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.