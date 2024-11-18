Москва, 18 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Позиция президента России Владимира Путина по теме предоставления западными странами разрешения Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории осталась неизменной, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

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