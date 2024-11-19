Москва, 19 ноября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Россия обладает правом ответить оружием массового поражения в случае ударов по своей территории ракетами НАТО, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он пояснил, что такое применение вооружений западного военного блока можно будет квалифицировать как агрессию против России.

«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились», — отметил Медведев в своём Telegram-канале.

Зампреда СБ отметил, что это приведёт к третьей мировой войне. Он также напомнил про новую версию доктрины «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», утверждённую 19 ноября указом президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае агрессии с применением неядерного оружия против РФ или Белоруссии. Он уточнил, что для этого должна возникнуть критическая угроза суверенитету или территориальной целостности одной из указанных стран. Он напомнил, что это предусмотрено в обновлённой редакции ядерной доктрины РФ.

Песков также подчеркнул, что актуализация ядерной доктрины была необходима для приведения документа в соответствие с текущей обстановкой.

К необходимости уточнить условия, допускающие использование Россией ядерного оружия, привели новые реалии мирового геополитического пространства и возникновение новых военных угроз РФ. Предыдущая редакция ядерной доктрины действовала с 2020 года.

В число условий для применения страной ядерного оружия вошли старт баллистических ракет, атакующих территорию РФ или её союзников; использование противником ядерного оружия или других типов оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; вывод из строя которых приведет к срыву ответа российских ядерных сил; агрессия в отношении России с применением обычного оружия, что угрожает существованию страны.