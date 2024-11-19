Москва, 19 ноября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Актуализация ядерной доктрины РФ нужна для приведения документа в соответствие с текущей обстановкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ российского лидера Владимира Путина, утверждающий основы госполитики в сфере ядерного сдерживания.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Нужно было привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой. Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней мерой», — сказал он.

Песков уточнил, что текст этого документа должен стать предметом глубокого анализа не только в России, но и за рубежом. Он отметил, что РФ всегда выступала против обострения отношений с кем-либо. При этом, по его словам, противникам необходимо понимать о неотвратимости возмездия в случае агрессии против неё либо её союзников.

«Поручения президента были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновлённые основы опубликованы своевременно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, были ли изменения продиктованы текущей ситуацией с возможным разрешением ударов вглубь территории России.

Песков добавил, что теперь агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства с участием ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.

Как передавало ИА Регнум, об изменениях ядерной доктрины России стали говорить в сентябре после новостей о том, что Киеву могут разрешить наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными баллистическими ракетами. Так, 25 сентября её предложил обновить президент России Владимир Путин.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами.

Новый виток эскалации произошёл после того, как 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Вскоре после этого, 19 ноября, Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания».