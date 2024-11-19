Москва, 19 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Россия использует ядерное оружие (ЯО) в рамках своей ядерной доктрины в случае агрессии с применением неядерного оружия против РФ или Белоруссии, если появится критическая угроза суверенитету или территориальной целостности хотя бы одной указанных стран. Об этом заявил журналистам 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета «Ярс»

Ему задали вопрос, расценит ли РФ использование ВСУ американских крылатых ракет или других вооружений в неядерном исполнении как элемент нападения неядерного государства, которое поддерживается ядерной державой, такой как США. Кроме того, Пескова спросили, повлечет ли такая атака ответ в виде применения Россией ядерного оружия.

Он напомнил об одном из пунктов обновлённой российской ядерной доктрины, в рамках которого ЯО может быть использовано, если для страны в случае агрессии против неё возникает опасность.

«РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае применения оружия против нее или Союзного государства Беларуси при создании критической угрозы», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

В число условий для применения страной ЯО вошли старт баллистических ракет, атакующих территорию РФ или её союзников; использование противником ядерного оружия или других типов оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; вывод из строя которых приведет к срыву ответа российских ядерных сил; агрессия в отношении России с применением обычного оружия, что угрожает существованию страны.