Тбилиси, 19 ноября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали 16 человек при разгоне митинга оппозиции «Коалиция за перемены». Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Стрингер/РИА Новости

«На митинге на пересечении проспектов Чавчавадзе и Варазисхеви в административном порядке были задержаны 16 человек, трое из них освобождены под подписку», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 ноября спецназ Грузии разогнал протестующих, которые палатками заблокировали проспект около здания государственного университета Тбилиси. Сторонники грузинской оппозиции разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Один из лидеров «Коалиции», Николоз Гварамия заявил, что они намерены «планомерно и мирно» занять всю страну. Цель протестов — добиться, чтобы Грузия встала на прозападный курс.

В октябре в Грузии прошли выборы в парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. При этом оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.