Тбилиси, 17 ноября, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Сторонники грузинского оппозиционного блока «Коалиция за перемены», протестующие против итогов парламентских выборов, вечером 17 ноября начали устанавливать палатки на проспекте Чавчавадзе возле Тбилисского государственного университета (ТГУ). Об этом сообщило агентство «Интерпрессньюс».

Давид Мдзинаришвили/ТАСС

По данным издания, участники акции планируют протестовать в течение 24 часов и собираются ночевать в палатках. Из-за них движение по проспекту ограничено. Протестующие также планируют на сутки заблокировать улицы Меликишвили и Варазисхеви.

Один из лидеров «Коалиции» Николоз Гварамия заявил, что оппозиция планирует «планомерно и мирно» занять всю страну. Цель протестов — добиться, чтобы Грузия двигалась по прозападному курсу.

«Движения по этой магистрали не будет. Ни на других магистралях <…> ответственность на нас — лидерах», — подчеркнул Гварамия, занимавший пост министра юстиции, а также науки и образования Грузии, когда президентом республики был Михаил Саакашвили.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии в октябре прошли выборы в парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» получила на них почти 54% голосов. При этом оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают итогов голосования и называют их сфальсифицированными.

Зурабишвили заявила, что в стране начинается глубокий политический кризис, выйти из которого нужно через новые парламентские выборы, и в этом должна помочь Европа. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал призывы грузинского президента похожи на попытку государственного переворота.