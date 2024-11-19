Тбилиси, 19 ноября, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Сотрудники спецназа Грузии разогнали в Тбилиси протестующих, которые палатками заблокировали проспект около здания государственного университета. Кадры разгона палаточного лагеря в прямом эфире транслировал грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Михаил Егиков/ТАСС

Митингующие заблокировали территорию перед Тбилисским госуниверситетом. Участники акции разжигали огонь, пели песни, играли в игры.

Силовики очистили проспект Чавчавадзе, оттеснив митингующих к расположенному рядом проспекту Меликишвили.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 ноября сторонники грузинского оппозиционного блока «Коалиция за перемены», протестующие против итогов парламентских выборов, начали устанавливать палатки возле Тбилисского государственного университета. Из-за них движение по проспекту ограничили. Протестующие также планировали на сутки заблокировать улицы Меликишвили и Варазисхеви. Один из лидеров «Коалиции», Николоз Гварамия заявил, что оппозиция планирует «планомерно и мирно» занять всю страну. Цель протестов — добиться, чтобы Грузия двигалась по прозападному курсу.

В октябре в Грузии прошли выборы в парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» получила на них почти 54% голосов. При этом оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования и называли их сфальсифицированными.