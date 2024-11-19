Вашингтон, 19 ноября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался отвечать на вопрос журналистов, разрешили ли американские власти Киеву наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

ИА Регнум

Он не стал подтверждать или опровергать такую информацию, которую ранее распространили СМИ.

«Я не буду говорить о каких-либо изменениях политики или подтверждать их», — сказал он.

Текст его брифинга опубликован на сайте Госдепа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. 18 ноября заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил эту информацию.

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель утверждает, что США разрешили Украине наносить удары на 300 км вглубь РФ. Он также уточнил, что не знает причин указанного решения.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил мнение, что вопрос разрешения Киеву бить ракетами ATACMS по территории России не станет переломным моментом украинского конфликта.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Организация Объединённых Наций выражает обеспокоенность в связи с информацией о том, что США якобы разрешили украинской армии использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, поскольку полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Глава государства подчёркивал, что Минобороны РФ изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.