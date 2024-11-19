Вашингтон, 19 ноября, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Жена осуждённого в США россиянина Ильи Лихтенштейна Хизер Морган получила 18 месяцев тюрьмы за содействие супругу. Об этом сообщает американская газета Washington Post (WP).

Иван Руднев/РИА Новости

«Морган, работавшая под псевдонимом Razzlekhan, была приговорена в понедельник федеральным судом к 18 месяцам тюремного заключения за помощь своему мужу в отмывании 120 тыс. биткоинов, которые, по его признанию, он украл с международной биржи Bitfinex в 2016 году», — говорится в сообщении.

Супруги были арестованы в феврале 2022 года, тогда у них конфисковали около 95 тыс. биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 3,6 млрд долларов. На фоне взлома Bitfinex в августе 2016 года стоимость биткоина упала на 20%. Изначально Морган могло грозить до десяти лет заключения. Сам Лихтенштейн признал свою вину ещё в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября стоимость биткоина превысила 88 тыс. долларов США, обновив тем самым исторический максимум.

В конце июля 2024 года на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что планирует превратить США в «криптостолицу планеты» и «биткоин-сверхдержаву». Он подчеркнул, что биткоин должны производить в США, если эта валюта начнёт определять будущее мира.