США, 28 июля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп намерен превратить страну в «биткоин-сверхдержаву». Он заявил об этом 27 июля на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле, его слова привёл телеканал CNBC.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Сегодня днём я изложу свой план, который позволит Соединённым Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — сказал он.

Трамп уточнил, что в случае, если криптовалюта станет определяющей в судьбе мира, то её должны производить в США. Экс-президент также заявил о намерении создать «стратегический резерв» криптовалюты в случае его победы на выборах главы государства в ноябре.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля Трамп заявил, что США сегодня находятся в упадке из-за политики администрации действующего президента страны Джо Байдена. Он также призвал американцев не позволить упадку США продолжаться.

Перед этим экс-глава Белого дома заявил о планах снова посетить город Батлер в штате Пенсильвания, где на него было совершено покушение. При этом предвыборный штаб Трампа пока не подтвердил эту информацию.