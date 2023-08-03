Вашингтон, 4 августа, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Илья Лихтенштейн, имеющий российское и американское гражданство, и его супруга Хизер Морган, признали свою вину в отмывании средств, полученных в результате кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом 3 августа сообщило министерство юстиции США.

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Судом признан преступный сговор супругов. Пара признала свою вину в отмывании средств, полученных в результате хакерской атаки и кражи порядка 120 тыс. биткойнов с мировой криптовалютной биржи Bitfinex.

Отмечается, что обвиняемые пошли на сделку с правосудием.

Лихтенштейну может грозить до 20 лет тюрьмы, Морган — до 10 лет заключения.

Как сообщало ИА Регнум, власти США в феврале 2022 года арестовали супругов Лихтенштейна и Морган, пытавшихся отмыть биткойны на сумму более 3,6 млрд долларов.

На фоне взлома Bitfinex в августе 2016 года стоимость биткойна упала на 20%.

Суд Южного округа Нью-Йорка принял решение об освобождении обвиняемых под залог, однако суд столичного округа Колумбия, после передачи дела ему, отменил данное решение.