Вашингтон, 8 февраля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Власти США арестовали супружескую пару, пытавшуюся отмыть биткоины на сумму более $3,6 млрд, сообщает 8 февраля Reuters.

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34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хизер Морган были задержаны на Манхэттене утром 8 февраля. По данным полиции, имевшиеся у них средства связаны со взломом криптовалютной торговой площадки Bitfinex в 2016 году.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что речь идёт о крупнейшей в истории сумме, конфискованной министерством юстиции страны.

Напомним, на фоне взлома Bitfinex в августе 2016 года стоимость биткоина упала на 20%.