Вашингтон, 12 ноября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Стоимость биткоина превысила 88 тыс. долларов США, обновив тем самым исторический максимум. Такое значение было зафиксировано ночью 12 ноября на бирже криптовалют Binance.

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Исторический максимум криптовалюта обновила около 00:30 мск. Затем пошёл постепенный спад. По состоянию на 01:55 стоимость биткоина составляет 87 683 доллара. За сутки цена криптовалюты выросла на 7,19%, следует из данных площадки.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля 2024 года на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что планирует превратить США в «криптостолицу планеты» и «биткоин-сверхдержаву». Он подчеркнул, что биткоин должны производить в США, если эта валюта начнёт определять будущее мира. Политик также проинформировал о планах создать «стратегический резерв» криптовалюты в случае, если он изберётся на второй президентский срок.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Он вступил в силу 1 ноября. Контроль над исполнением требований закона теми, кто добывает криптовалюту, возложили на Минцифры.

Ранее российский лидер отметил, что майнинг цифровой валюты может спровоцировать дефицит электроэнергии и в некоторых регионах были такие случаи. Этот процесс нельзя оставлять без контроля, подчеркнул он.