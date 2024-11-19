Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотников. Об этом 19 ноября сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В Telegram-канале он уточнил, что БПЛА обезвредили в шести районах. Так, дроны сбили под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 ноября в Ростовской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. При падении дрона был ранен один человек. Пострадавшим оказался житель Волгограда — водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха. Для оказания медицинской помощи мужчину доставили в районную больницу.

В Курской, Брянской и Орловской областях ночью 19 ноября объявляли об угрозе ракетной опасности.

Более 1 тыс. детекторов для обнаружения беспилотников передали в приграничные районы Белгородской области, сообщил 18 ноября губернатор Вячеслав Гладков. Приборы позволяют вовремя обнаружить дроны и свести к минимуму последствия их атак. Детектор сигнализирует о приближении БПЛА, благодаря чему граждане могут укрыться и предупредить других об опасности.