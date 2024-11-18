Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. При падении дрона пострадал один человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога. Там, к счастью, обошлось без последствий на земле. Из-за падения ещё одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошёл взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха», — уточнил Слюсарь в Telegram-канале.

Врио главы Ростовской области добавил, что пострадавшим оказался житель Волгограда. Для оказания медицинской помощи мужчину доставили в районную больницу.

Российские военнослужащие продолжают отражать воздушную атаку противника, заключил Слюсарь.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 ноября российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над пятью регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской областью удалось нейтрализовать шесть БПЛА, в Московской — два, а также по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.

За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, обеспечивающим деятельность ВПК объектам энергетики, местам подготовки операторов беспилотников и складам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах, уточнили 18 ноября в Минобороны РФ.