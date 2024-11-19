Курск, 19 ноября, 2024, 04:33 — ИА Регнум. В Курской, Брянской и Орловской областях ночью 19 ноября объявили об угрозе ракетной опасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении в регионе режима ракетной опасности в Telegram-канале в 03:28 мск. Тревожный режим был отменён в 04:20 мск.

В Брянской области ракетную опасность объявили также в 03:28 мск. Спустя почти час в региональном ГУ МЧС сообщили об отмене тревоги.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о введении в регионе режима ракетной опасности в 03:33 мск. В 04:24 мск он написал об отмене опасности.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области в ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. При падении дрона пострадал один человек.

Ночью 18 ноября российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над пятью регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 45. В небе над Курской областью удалось нейтрализовать шесть БПЛА, в Московской — два, а также по три беспилотника — над территориями Белгородской и Тульской областей.