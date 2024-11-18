Белгород, 18 ноября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Более 1 тыс. детекторов для обнаружения беспилотников передали в приграничные районы власти Белгородской области. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 18 ноября в Telegram-канале.

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Детекторы позволяют вовремя обнаружить дроны и свести к минимуму последствиях их атак. Прибор сигнализирует о приближении БПЛА, благодаря чему граждане могут укрыться и предупредить других об опасности, пояснил глава региона.

«Более 1 тыс. детекторов <…> мы уже выдали органам местного самоуправления, жителям приграничных муниципальных образований, представителям силовых структур», — сказал Гладков.

Он добавил, что власти продолжают работу по обеспечению безопасности жителей приграничных районов области.