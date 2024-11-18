Вашингтон, 19 ноября, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Независимо от разрешения США Киеву наносить удары вглубь российской территории цели специальной военной операции будут достигнуты. Кроме того, действия Великобритании и Франции втягивают Европу в эскалацию с серьёзными последствиями, заявил 18 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«Цели спецоперации будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путём, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актёра развлекательного жанра (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского и его клики. И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздаёт, по сообщениям СМИ, самоубийственные разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России», — отметил Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Комментируя сообщения о разрешении США Киеву наносить удары вглубь России, дипломат добавил, что уходящему со своего поста главе Белого дома Джо Байдену, возможно, нечего терять. Однако власти Великобритании и Франции спешат подыграть уходящей администрации и втягивают всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьёзными последствиями, продолжил российский постпред.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США разрешили киевскому режиму наносить удары на 300 км вглубь территории России. При этом главы МИД стран ЕС, по его словам, не приняли решение об отмене ограничений на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ, каждая страна — член ЕС может принять такое решение самостоятельно.

В этот же день руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заверил, что США не изменили политику по применению украинской армией дальнобойных баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России. В ходе брифинга он отказался говорить о реакции Вашингтона на возможный ответ Москвы при использовании ВСУ дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Представитель Госдепа назвал такую ситуацию гипотетической и не стал делать никаких прогнозов о дальнейшем развитии конфликта.

Ответ РФ при использовании киевским режимом дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым, подчеркнула 18 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что пока неизвестно, опираются ли вбросы западных СМИ на официальные источники. При этом ясно, что на фоне поражений Киева его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь нанести Москве «стратегическое поражение», добавила дипломат.