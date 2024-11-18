Вашингтон, 18 ноября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. В США не изменилась политика по применению украинской армией дальнобойных баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России. Об этом 18 ноября заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

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«Я не стану говорить о каких-либо изменениях политики или подтверждать их», — пояснил он.

По словам Миллера, США продолжат адаптировать и изменять предоставляемые Украине вооружения в подходящее для этого время.

Также он отказался говорить о реакции Вашингтона на возможный ответ Москвы при использовании ВСУ дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Представитель Госдепа назвал такую ситуацию гипотетической и не стал делать никаких прогнозов о дальнейшем развитии конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США разрешили киевскому режиму наносить удары на 300 км вглубь территории России. При этом главы МИД стран ЕС, по его словам, не приняли решение об отмене ограничений на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ, каждая страна — член ЕС может принять такое решение самостоятельно.

Решение Вашингтона разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ западными вооружениями приведёт к краху киевского режима, отмечал американский журналист и политический эксперт Джексон Хинкл.

Возможное разрешение действующего президента США Джо Байдена на использование Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь РФ усугубит ситуацию для киевского режима, в качестве ответа российская сторона может применить новое оружие, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.