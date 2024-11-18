Брюссель, 18 ноября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Генсек НАТО Марк Рютте 18 ноября обвинил Россию в якобы имеющих место повторяющихся нарушениях воздушного пространства военного блока российскими ракетами и беспилотниками.

Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency Марк Рютте

Заявления были сделаны на совместной пресс-конференции Рютте и премьер-министра Румынии Марчела Чолаку в Брюсселе. Доказательств генсек НАТО не привел.

«Повторяющиеся проникновения беспилотников и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надёжных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом», — сказал Рютте.

9 сентября ИА Регнум передавало, что Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 военно-воздушных сил страны из-за беспилотника, залетевшего в её воздушное пространство со стороны Украины. В этот же день президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на территории республики якобы упал российский БПЛА. Доказательств представлено не было.

В ночь на 4 ноября в Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 после того, как радары обнаружили вблизи воздушного пространства страны беспилотники, сообщала пресс-служба румынского минобороны. Позднее воздушная тревога была отменена, самолёты вернулись на базу. Система радарного наблюдения не зарегистрировала проникновения в национальное воздушное пространство дронов, которые предположительно участвовали в атаках против украинских целей, отмечалось в заявлении.