Рига, 8 сентября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что российский беспилотник якобы упал на территории страны. Об этом он 8 сентября написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Президент Латвии Эдгар Ринкевич

«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Ведется расследование», — сообщил Ринкевич.

Министерство обороны Латвии сообщило, беспилотник якобы упал 7 сентября в районе города Резекне. По их предварительным денным, дрон попал на территорию страны из воздушного пространства Белоруссии.

Подробности или доказательства того, что речь идёт именно о российском беспилотнике, Латвия не приводит. В Минобороны России также не подтверждали информацию о беспилотнике, упавшем в Латвии.

Как сообщало ИА Регнум, власти ряда стран неоднократно заявляли о якобы российских беспилотниках, которые пересекли границу их стран. Так, 26 августа, польский генерал Мачей Клиш заявил, что Вооружённые силы Польши ведут поиск неизвестного объекта, якобы влетевшего утром в воздушное пространство республики с восточного направления. Позднее, 6 сентября, он констатировал, что с очень высокой вероятностью нарушения воздушного пространства Польши не происходило. Так, польская армия в течение десяти дней искала неизвестный объект, который никогда не пересекал границы Польши.

В конце июля министерство обороны Румынии обнаружило обломки беспилотника якобы российского производства на границе с Украиной. Их нашли в окрестностях Плауру. Конкретных доказательств этого предоставлено не было.