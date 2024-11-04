Бухарест, 4 ноября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 после того, как радары в ночь на 4 ноября обнаружили вблизи воздушного пространства страны беспилотники, сообщает пресс-служба румынского министерства обороны.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«В результате обнаружения над Чёрным морем групп беспилотников, направляющихся в воздушное пространство Украины вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что в уезде Тулча установлена воздушная тревога», — сообщили в минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве с 86-й авиабазы Борча взлетели два самолёта F-16 Военно-воздушных сил Румынии.

Примерно в 00:45 (01:45 мск) воздушная тревога была отменена и самолёты F-16 вернулись на базу. Система радарного наблюдения Румынии не зарегистрировала проникновения в национальное воздушное пространство дронов, которые участвовали в атаках против украинских целей, заключили в пресс-службе ведомства.

9 сентября ИА Регнум передавало, чтоРумыния подняла в воздух два истребителя F-16 Военно-воздушных сил страны из-за беспилотника, залетевшего в её воздушное пространство со стороны Украины. В этот же день президент Латвии Эдгар Ринкевичзаявил, что на территорию республики якобы упал российский БПЛА.