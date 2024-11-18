Москва, 18 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Поставки российской урановой продукции в другие страны после введения правительством РФ запрета на экспорт в США продолжат осуществляться без изменений, сообщила 18 ноября пресс-служба «Росатома».

Сергей Бобылев/ТАСС

Поставки будут вестись на согласованных условиях и с соблюдением требований национальных законодательств, сказано в сообщении, передаёт «Интерфакс».

Постановление правительства России о запрете поставок урана в США — ожидаемый симметричный ответ на действия американских властей, ранее принявших закон о запрете импорта российского урана, и этот ответ находится исключительно в правовом поле, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин предложил правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что это будет ответом на запрет Запада поставлять ряд товаров в Россию.

15 ноября правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана. Это касается продажи топлива США и лицам, зарегистрированным в американской юрисдикции. Исключение может быть сделано для поставок по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Введение ограничений станет вынужденным ответом на бандитские действия стран Запада, но такие меры будут применять осторожно, чтобы не потерять позиции на мировом рынке, ущерб интересам России нанесён не будет, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По итогам 2023 года США приобрели у России урана на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю. Запрет на экспорт, вероятно, ударит по американской энергетике и может отразиться и на других странах, отмечали ранее западные СМИ.