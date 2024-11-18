Москва, 18 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Удары по территории России наносит не сама Украина, а те страны, которые дают Киеву на это разрешение. Об этом заявил журналистам 18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум

Так он прокомментировал вопрос, возможно ли, что Украина получит право на нанесение удара вглубь РФ.

«Дело в том, что удары наносит не Украина, а те страны, которые дают разрешение. Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из западных стран», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что такую позицию не раз озвучивал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь также указал, что такие шаги США и других западных стран кардинально меняют модальность их вовлечённости в конфликт на Украине. Он также добавил, что в этом состоит опасность и провокационность сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По информации источников, США пошли на такой шаг после появления сведений о якобы присутствии сил КНДР в Курской области.

Французская газета Le Figaro проинформировала, что власти Франции и Британии приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow.

Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший назвал имбецилами тех, кто разрешил Киеву бить дальнобойным оружием вглубь российской территории. Он также выразил мнение, что подобный шаг Белого дома продиктован желанием американского военно-промышленного комплекса заработать деньги.

Владимир Путин ранее отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он подчёркивал, что Минобороны РФ изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, если НАТО разрешит украинской армии наносить удары вглубь РФ, Москва будет расценивать это как фактическое вступление стран альянса в прямой вооружённый конфликт. Она добавила, что последствия для стран НАТО будут разрушительными.