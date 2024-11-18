Вашингтон, 18 ноября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший назвал имбецилами давших киевскому режиму разрешение бить дальнобойными ATACMS вглубь российской территории.

Gage Skidmore Трамп-младший

Данную характеристику сын политика дал в соцсети X (бывший Twitter) в комментарии к новости о соответствующем решении Джо Байдена. По словам Трампа-младшего, подобный шаг администрации действующего президента продиктован стремлением военно-промышленного комплекса США заработать деньги.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им плевать! Имбецилы!» — написал он в комментарии.

Как передавало ИА Регнум, перед этим американский предприниматель Илон Маск, комментируя публикации о разрешении бить вглубь РФ, согласился с тем, что «американские либералы любят войну».

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Сам Байден во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро на полях предстоящего саммита G20 не стал комментировать публикации об этом в СМИ. Отказались от комментариев и в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он отмечал, что Минобороны изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.