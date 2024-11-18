Вашингтон, 18 ноября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Вашингтон некоторое время не давал разрешения Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами, так как опасался ответной реакции Москвы. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации действующего президента США Джо Байдена.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Белый дом сохранял запрет на удары ATACMS по России отчасти из-за опасений, что Россия ответит силой на действия США и их союзников в других регионах», — говорится в материале от 17 ноября.

По словам собеседников газеты, в американской администрации опасались ответного применения Москвой «более разрушительного оружия на Украине», а также «увеличения числа диверсионных атак в Европе и США» и «усиления поддержки» Ирана и йеменских хуситов.

Источники добавили, что Киев располагает весьма ограниченным запасом ракет ATACMS, при этом возможности российских военных сбивать их — значительны. В Пентагоне отмечают, что могут поделиться лишь небольшим количеством ракет, в противном случае пострадает боеготовность США.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом, по информации портала Axios, проинформировал Киев о снятии запрета на удары дальнобойным оружием вглубь российский территории ещё несколько дней назад. При этом Вашингтон разрешил Киеву наносить такие удары только по территории Курской области.

Американская газета The New York Times сообщила 17 ноября, ссылаясь на источники, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных». Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму применять франко-британские дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса.

27 октября Путин отметил, что Министерство обороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны.