Париж, 18 ноября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Решение сменить профессию после достижения 45-летного возраста даёт множество возможностей, в том числе увеличивает шансы для сотрудников не остаться без работы. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Документ получил название «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути». Авторы доклада отмечают, что люди в возрасте 40–50 лет редко меняют профессию. Уточняется, что сейчас среди лиц после 45 лет сменить профессию готовы только 6% опрошенных, а до 30 лет — 17%.

По их информации, к 2050 году каждый шестой работник в странах, входящих в ОЭСР, будет старше 65 лет. Они полагают, что рынок труда должен адаптироваться к подобным процессам.

В докладе сказано, что доля работников в возрасте от 45 до 64 лет в странах ОЭСР составляет 41%. По данным авторов исследования, этот показатель на 12% больше, чем был в 1990 году.

В состав ОЭСР входят более 30 стран, включая США, Британию, Францию, ФРГ и Японию.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России практически полностью исчезла безработица. Он уточнял, что в стране наблюдается её исторически минимальный уровень.

В конце октября газета «Известия» со ссылкой на экспертов компании СДЭК написала, что больше всего на российском рынке труда не хватает линейных сотрудников и программистов. Отмечалось, что среди линейных сотрудников в дефиците находились грузчики, курьеры и кладовщики.

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