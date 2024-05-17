Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В России практически полностью исчезла безработица, отметил 17 мая президент Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Известия/Константин Кокошкин

«У нас сегодня благодаря целому ряду обстоятельств и прежде всего, конечно, экономической политике, которую проводят руководство страны и правительство, исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%: 2,9–2,8% безработицы. Её почти нет», — заявил глава государства.

4 апреля Путин заявил, что безработица в России вышла на рекордно низкий уровень. Она составила меньше 3%, а это один из наиболее важных показателей общего состояния экономики, подчеркнул Путин. Президент уточнил, что России в ближайшие несколько лет она не грозит.

Отдельно заместитель президента России Татьяна Голикова выделила снижение безработицы среди молодёжи. Её уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023-м. За прошедшие пять лет возросла доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России: с 64% до 81%, добавила Голикова.

27 апреля стало известно, что уровень безработицы в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%. Данные привёл Росстат. Предыдущий исторический минимум безработицы был зафиксирован в феврале 2024 года, когда показатель опустился до 2,8%. Тогда общая численность безработных в стране составляла 2,109 миллиона человек, в марте она снизилась до 2,026 миллиона.