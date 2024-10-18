Москва, 18 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Проблему недостатка кадров в стране можно решить за счёт госсектора, где постепенно будут освобождаться места благодаря использованию новых технологий, заявил 18 октября руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на сессии Московского финансового форума.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У нас в госсекторе работает много народу. И по идее, как раз применяя эти технологии, мы могли бы дать людей для рынка», — процитировал Егорова РБК.

Он отметил, что пока заметных сокращений за счёт внедрения искусственного интеллекта не произошло. Но со временем для многих рутинных операций участие человека будет не нужно.

При этом глава ведомства добавил, что выбором внедряемых технологий занимаются люди. Что касается ФНС, в её структурах требования к кандидатам меняются сегодня фундаментально.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 октября на церемонии запуска новых предприятий заявил, что в стране почти нет безработицы, напротив — есть нехватка рабочих рук. Отметив, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, президент призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в России, по данным на август, составил 2,4%. Уровень безработицы женщин составил 2,5%, мужчин — 2,3%.