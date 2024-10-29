Москва, 29 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Больше всего на российском рынке труда не хватает линейных сотрудников и программистов. Об этом во вторник, 29 октября, со ссылкой на экспертов компании СДЭК сообщила газета «Известия».

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Представители компании отмечают, что среди линейных сотрудников в дефиците находятся грузчики, курьеры и кладовщики. Согласно актуальным прогнозам, к 2030 году нехватка низко — и среднеквалифицированных специалистов составит до 65% от всей рабочей силы, и на логистической отрасли этот дефицит отразится наиболее сильно.

В то же время, отметили собеседники издания, в стране не хватает менеджеров по продажам и квалифицированных технических специалистов.

«В IT-секторе в связи с уходом с российского рынка многих вендоров иностранного ПО, автоматизирующего финансовые функции, компании стали массово переходить на учет в «1С». Так, резко возрос спрос на сложную разработку: одна из самых востребованных вакансий — разработчик «1С», — рассказали «Известиям» в СДЭК.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров предложил решать проблему недостатка кадров в России за счёт госсектора. По его словам, внедрение технологий в эту сферу в перспективе позволит высвободить большое количество рабочей силы, которую впоследствии можно будет распределить в других отраслях.

Президент России Владимир Путин 9 октября на церемонии запуска новых предприятий также затронул эту проблему, подчеркнув, что в стране почти нет безработицы — но, напротив, есть нехватка рабочих рук. Отметив, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, президент призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.