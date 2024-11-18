Курск, 18 ноября, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Украинские войска отступают в Курской области, бросая иностранную технику. Об этом рассказал боец с позывным Гостуха из отряда спецназа «Ахмат».

Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы показали военкорам позиции, оставленные военными ВСУ, брошенную технику западного производства, например, британский бронетранспортёр, а также боеприпасы.

«На ходу вроде бы [бросали технику]. Они, убегая, перевернулись… Экипаж убежал», — рассказал «РИА Новости» Гостуха, отрядом которого командует военный с позывным Каштан.

Он добавил, что после наступления российских сил противник также бросил на этом участке американскую БМП Bradley. По словам Гостухи, здесь ВСУ понесли большие потери убитыми и ранеными. Тем не менее украинские бойцы продолжают оказывать сопротивление.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 17 ноября, ВСУ потеряли более 33 250 военнослужащих и 213 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он сообщил 25 октября, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и продолжают сжимать его.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.