Москва, 17 ноября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в приграничных районах Курской области превысили 33,2 тыс. военнослужащих. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженный танк Т-80 ВСУ

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 33 250 военнослужащих, 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортёров, 1171 боевую бронированную машину», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские бойцы уничтожили 954 вражеских автомобиля, 285 различных артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО и другую технику ВСУ.

За последние сутки украинская сторона потеряла на курском направлении 320 военных, пятеро сдались в плен. Также российские бойцы уничтожили немецкую БМП Marder, четыре бронемашины, три автомобиля, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Как передавало ИА Регнум, за предыдущие сутки потери ВСУ составили 255 человек, три БТР, бронемашина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, орудие Д-20 и станция РЭБ. Днём ранее российские бойцы уничтожили более 100 военных, танк, бронемашину, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, миномёт и станцию РЭБ.

16 ноября российские средства ПВО сбили ракету, запущенную украинскими военными. Данных о пострадавших и разрушениях нет.