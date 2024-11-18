Пхеньян, 18 ноября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Все рода войск КНДР должны сосредоточить усилия на подготовке к вооружённому конфликту, чтобы отвечать всем вызовам времени. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, сообщило 18 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын

Эти слова он произнёс 15 ноября в ходе выступления перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов. Подобная встреча была проведена впервые за десять лет.

Лидер КНДР пояснил, что угроза войны исходит со стороны США, Южной Кореи и других враждебных Пхеньяну государств. Ким Чен Ын подчеркнул, что планы этих стран привели к наихудшей в истории напряжённости на Корейском полуострове.

Он также отметил, что США и другие страны Запада используют ВСУ в качестве передового ударного отряда в конфликте с Россией. Ким Чен Ын уточнил, что целями западных государств на Украине являются накопление боевого опыта и расширение сферы военного вмешательства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в КНДР прошли испытания беспилотников-камикадзе. Ким Чен Ын лично руководил манёврами. В рамках мероприятия лидер республики подчеркнул, что стране необходимо как можно скорее наладить производство таких аппаратов.

5 ноября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что КНДР проводит ракетные пуски в ответ на провокации США. Он пояснил, что такие шаги являются законной мерой по обеспечению безопасности. Руденко также добавил, что Россия надеется на то, что новая американская администрация проявит здоровый подход по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

7 ноября президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия и КНДР могут провести совместные учения. Российский лидер напомнил, что подобный пункт содержится в договоре двух стран о взаимной военной помощи.

Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве в июне 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что указанный документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.