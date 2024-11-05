Москва, 5 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. КНДР проводит ракетные пуски в ответ на провокации США, заявил 5 ноября журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

EPA/KCNA/ТАСС

Замглавы напомнил, что на заседании Совета Безопасности ООН это ранее подчёркивал представитель РФ при организации Василий Небензя. По словам Руденко, такие шаги Пхеньяна являются законной мерой по обеспечению безопасности Корейской Народно-Демократической Республики.

«Законная мера, связанная с обеспечением своей обороноспособности», — сказал замглавы МИД, слова которого приводит ТАСС.

Он также отметил, что Россия надеется на то, что новая американская администрация проявит здоровый подход по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября глава министерства обороны Японии Гэн Накатани заявил, что КНДР якобы запустила по меньшей мере семь баллистических ракет малой дальности. Пуск ракет был осуществлён в северо-восточном направлении. Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Министр добавил, что правительство Японии направило КНДР решительный протест в связи с запуском ракет.

До этого, 31 октября, КНДР испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». В Пхеньяне отметили, что речь идёт о дополненной и окончательной версии.

Агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейский Комитет начальников штабов, написала, что Южная Корея и США проведут военные учения в ответ на ракетный запуск КНДР. В ходе манёвров планируется задействовать американские стратегические вооружения.