Пхеньян, 15 ноября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе. Соответствующие кадры опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)

«Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом», — сообщило ЦТАК.

Как видно на фотографиях, северокорейский лидер осмотрел беспилотные летательные аппараты на одном из полигонов. Несколько кадров демонстрируют запуск дронов и дальнейшее уничтожение целей в виде автомобиля и танка.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно скорее наладить производство беспилотников-камикадзе. Лидер КНДР добавил, что использование БПЛА в военных конфликтах стало новой тенденций и необходимым требованием в военной сфере.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын присутствовал при испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), проведённом Главным управлением ракетостроения КНДР, и выступил с речью на месте испытаний. По его словам, испытательный запуск МБР стал очередным шагом на пути повышения уровня и укрепления стратегических наступательных вооружений КНДР в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности государства в условиях нарастающих угроз извне.

Как отмечает ЦТАК, испытания, проведённые по приказу Ким Чен Ына, обновили рекорд мощности стратегических ракет и продемонстрировали надёжность сил стратегического сдерживания КНДР.